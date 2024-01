Pasin: Tadeu Schmidt parece ter começado BBB 24 com sentimento de exaustão

Para Pasin, o ex-Fantástico não demonstra o menor entusiasmo em seguir à frente da atração global. "O Tadeu começou o BBB 24 da forma mais desanimada possível. A sensação é de que ele começou esta temporada com o sentimento de exaustão. Não vejo mais aquele brilho nos olhos de um apresentador [de TV] - principalmente do BBB, que precisa desse brilho."

O colunista diz ter a impressão de que Schmidt comanda o Big Brother contra a própria vontade. "Vemos um Tadeu extremamente cansado, desanimado, que não combina com o programa. A gente não está conseguindo ver o Tadeu que a gente gosta, admira e aprovou no comando do BBB. Este Tadeu parece que já não quer mais estar ali."

Pasin: Teste com Blogueirinha é entrevista de emprego da Globo com público

Após estrear na Globo em uma participação no Domingão com Huck, Blogueirinha surgiu este domingo (14) no Fantástico, para entrevistar os participantes do Puxadinho que não conseguiram entrar no BBB 24.

Lucas Pasin chamou a atenção para o fato de que, tanto no Domingão quanto no Fantástico, a emissora tenha exibido uma espécie de 'perfil' de Blogueirinha, como que a apresentando ao público que não a conhece da internet. "Quando eles apresentam a Blogueirinha e fazem um perfil dela, como se fosse um currículo, a impressão que eu tenho é que a Globo parece estar fazendo uma entrevista de emprego dela com o público."