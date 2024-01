Atriz 'sincerona' sobre sexo com marido ex-galã causou ao posar nua grávida

A atriz Lisa Rinna, 60, viralizou com a sinceridade ao responder sobre a frequência de sexo com o marido, o "ex-galã" Harry Halim, 72.

Quem é ela?

Lisa Rinna é uma atriz e apresentadora americana. Ficou famosa por sua participação nas séries "Days of Our Lives", "Meirose Place", "Real Housewives of Beverly Hills", entre outros. No cinema, esteve em produções como "O Marido da Minha Melhor Amiga", "Vivendo Com o Perigo" e "Bebês em Ação".

Ela "causou" quando foi capa da Playboy totalmente nua grávida. A revista foi para as bancas em 1998.