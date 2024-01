André Gonçalves posta foto de sunga e Dani Winits reage: 'Ainda bem'

André Gonçalves posou de sunga e foi elogiado pela esposa, Dani Winits.

O que aconteceu

O ator postou uma sequência de imagens sensuais, com a legenda: "Reflexo do dia". "Ainda bem que já cheguei em casa", escreveu Winits nos comentários, com os emojis de fogo e um extintor, fazendo referência à expressão "apagar o fogo".

Outros seguidores de André ficaram eufóricos com os cliques. "Amigo, guarde a mala, a viagem não é para agora", escreveu uma seguidora, falando sobre o volume na sunga do ator. "O zoom é só para ver melhor a cor azul", "Zoom nem precisa, né?" e "Que homem maravilhoso e gostoso" foram outros elogios que surgiram no post.