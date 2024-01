'Não poderia ceder': quais famosos optaram por transar só após casamento

"Não quero jogar fora pedaços da minha alma com diferentes pessoas. Eu quero me entregar por inteira ao homem certo e na noite certa. Não consigo me ver quebrando esse juramento. Minha família nunca me deixaria sair da linha. Mas acredito que será mais especial quando eu conhecer o homem certo", declarou Jordin Sparks à MTV, em 2008.

Carrie Underwood

Carrie Underwood Imagem: CBS via Getty Images

Outra ex-American Idol que subiu ao altar virgem foi Carrie Underwood. A cantora afirma que quando trocou alianças com o jogador de hóquei Mike Fisher, em 2010, ela ainda não tinha transado. Os dois permanecem juntos e têm dois filhos: Isaiah Michael Fisher e Jacob Bryan Fisher.

Hillary Duff

Hillary Duff Imagem: Getty Images

A cantora e atriz, estrela de "How I Met Your Father", disse que só perdeu a virgindade quando casou com o jogador Mike Comrie, em 2010. Eles permaneceram unidos até 2016, quando o casório chegou ao fim. Juntos, são pais de Luca Cruz Comrie.