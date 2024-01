Preta Gil celebra cura de câncer com missa na Bahia: 'Minha fé me curou'

Em discurso durante a missa, Preta citou aquilo que acredita ter sido fundamental para se reestabelecer. "É um momento de muita gratidão. A minha fé, com certeza, me curou. Eu tenho certeza absoluta disso. A fé, o amor das pessoas, a fé que recebi de manifestações de pessoas com religiões diferentes. E isso é algo que a gente busca, essa união, independente de que religião a gente tenha", disse, ainda de acordo com o portal baiano.

"É importante que a gente comungue amor, comungue paz, comungue coisas positivas uns com os outros. Então, para mim, é muito importante estar aqui hoje. Eu tenho essa igreja no meu coração, desde pequena eu frequento ela", acrescentou.

Ano novo, vida nova. A cantora comemorou a própria saúde e pediu pela cura de outras pessoas. "Eu sou uma mulher abençoada mesmo. Poder estar aqui em Salvador e poder estar aqui na primeira sexta-feira do ano celebrando a vida, não só a minha, mas a de todos... Acabei de encontrar uma moça que veio de outro estado, que usa uma bolsa de colostomia e vai retirar. Então, acho que esse é o momento em que eu oro, rezo, não só pela minha recuperação, mas a de todos que estão, nesse momento, passando por um tratamento oncológico ou de qualquer outra enfermidade".