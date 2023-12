João Guilherme nega relação com término de Vivi e Juliano: 'Absurdos'

João Guilherme respondeu aos comentários que o ligavam ao término de Vivi Wanderley e Juliano Floss, dias depois de aparecer em uma foto treinando com o influenciador.

O que aconteceu

O encontro aconteceu na quarta-feira (27), um dia antes do término do namoro. Isso já foi motivo suficiente para que algumas pessoas fizessem piadas sobre uma possível participação do ator na confusão — mas João deixou claro que não gostou da brincadeira. "Dia 29 de dezembro, mó paz? E gente me envolvendo em confusão falando uns absurdos. Vai toma uma (sic), me tirem de suas fantasias", escreveu ele no X (antigo Twitter).