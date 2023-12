Maiara e Fernando negam ter reatado namoro pela 13ª vez

A assessoria de imprensa de Maiara disse que a cantora "nega categoricamente" ter voltado com Fernando. "Maiara se surpreendeu ao ver uma notícia sobre sua volta com Fernando Zor. A cantora tirou alguns dias de folga, e estava viajando com a irmã e o cunhado. Maiara nega e é categórica ao afirmar que se trata de fake news!", diz nota enviada pela assessoria da cantora a Splash.

A assessoria de imprensa de Fernando também disse que a notícia é falsa. "[É] falso", disse a assessoria, em nota enviada a Splash.