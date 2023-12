Alexandre Pires cancela show em cruzeiro após passageiro cair no mar

O incidente foi relatado imediatamente às autoridades competentes e a Guarda Costeira liberou o navio para prosseguir viagem. "A Guarda Costeira continuará as buscas. Nossos pensamentos estão com a família do hóspede neste momento tão difícil", informou a MSC Cruzeiros.

Em contato com Splash, a Marinha do Brasil confirmou a queda a aproximadamente 40 km da Ilha de Alcatrazes e que as buscas começaram "com a maior brevidade possível". "A Marinha do Brasil reafirma o seu compromisso com o Serviço de Busca e Salvamento Marítimo e incentiva a participação da sociedade por meio do telefone 185 para denúncias e emergências náuticas."

MSC Preziosa

Para os próximos dias, a programação do navio conta com shows de Ana Castela, Leo Santana, Wesley Safadão, Gustavo Mioto, entre outros. O cruzeiro saiu do litoral de São Paulo e tem Angra dos Reis como destino.

O navio é o mesmo em que ocorreu o Ney em Alto Mar, de Neymar. O evento do jogador chegou ao fim ontem, quando atracou em Santos.