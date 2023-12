Reconhece? As 10 harmonizações faciais mais comentadas do ano

Larissa Santos

A ex-participante do BBB 23 revelou aos seguidores o motivo por trás da harmonização. "Estava ficando incomodada com alguns aspectos da minha pele em momentos que eu ia tirar fotos e sorrir. Fiz toxina botulínica preventiva, preenchimento labial e preenchimento no 'bigode chinês' com ácido hialurônico."

Larissa fez harmonização. Achei que ela ficou ainda mais linda, e vocês? pic.twitter.com/TrWtPB5BGC -- Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) July 11, 2023

Paula Freitas

Antes do fim da edição deste ano do BBB, a sister impressionou a todos com as modificações que fez no rosto. Paula explicou que não teve tempo para esperar o processo inflamatório acabar, por isso estava com inchaços. "Deu uma repercussão muito grande e eu achei legal. Deixa falar."