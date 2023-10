Eliezer nega ter realizado harmonização facial: 'Deixem minha cara em paz'

O ex-BBB destacou que a única mudança é que ele apareceu sem barba. "A única diferença entre essas fotos — que eu nem sei se é real, mas pode ser, essa foto horrível — é que eu estou sem barba. A minha cara é essa. Eu não fiz nenhum procedimento a mais, eu só tirei a barba", afirmou.

Ele ainda explicou o motivo de ter tirado a barba. "Eu tirei a barba, porque toda vez que eu vou ter um momento de afeto com minha filha com barba, ela chora. Eu preferi tirar a barba, fazer todo dia, para quando eu for beijar ela, não irritar. Eu só tirei a barba e deu esse auê todo. Surreal, apocalipse", esclareceu.

O influenciador ainda lembrou que em agosto do ano passado realizou um transplante de barba, mas preferiu tirar ela toda agora para o melhor convívio com Lua, filha do ex-BBB com Viih Tube.