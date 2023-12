Luana Piovani volta a falar de Pedro Scooby: 'Querendo me tomar dinheiro'

Ela afirma, ainda, que o surfista não tem caráter. A atriz compartilhou uma postagem que diz que respeito é como a pessoa se comporta na sua frente, e caráter é como ela se comporta na sua ausência. E acrescentou: "O alecrim dourado não tem caráter. Se finge de ovelha mas é mais um homem escroto que não preza por quem cuida dos seus filhos".

Scooby se pronunciou num outro post do Instagram. Em comentário divulgado pela jornalista Fabia Oliveira, ele responde uma mulher que especulava que ele queria metade do apartamento em Nova York que Luana Piovani colocou à venda: "Pode ter certeza que não, trabalho para conquistar o meu! Até porque ela comprou com o dinheiro dela".