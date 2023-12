Sabrina Boing Boing expõe gastos de R$ 250 mil para ter perfeição estética

"Desde que coloquei as próteses de dois litros (expansoras), o objetivo passou a ser de chegar às de três litros. No entanto, desviei do foco quando me tornei evangélica e cheguei a considerar a redução dos seios, mas depois que saí da igreja, o tamanho e o formato começaram a me incomodar", declarou em entrevista à Quem.

Agora, Sabrina quer aumentar novamente os seios para ficar com seis litros de silicone, três em cada. A musa inspiradora de Boing Boing é a atriz Pamela Anderson.