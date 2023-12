Bárbara Evans esclarece relação com a Blaze após polêmica

Barbara ainda aconselha aos seus seguidores que façam apostas com responsabilidade. "Você pode ganhar, como você pode perder".

A plataforma de jogos de apostas está sendo investigada após denúncias de usuários. A reportagem da Globo mostrou que diversos influenciadores têm relação com a empresa, incluindo Bárbara.

Investigações contra a Blaze

O Fantástico exibiu detalhes de uma investigação que está sendo feita contra a Blaze em São Paulo. De acordo com o programa, a empresa teve mais de R$ 100 milhões bloqueados.

Além do bloqueio, a Justiça pediu que o site fosse retirado do ar. No entanto, o fato da Blaze não ter representantes legais no Brasil, a ordem judicial não surtiu efeito. Um dos sites chegou a parar de funcionar, mas outros surgiram e os jogos de aposta seguem acontecendo.

A reportagem mostrou o envolvimento de influenciadores com a plataforma. Os nomes citados foram os de Viih Tube, Jon Vlogs, Juju Ferrari, Mel Maia, Juju Salimeni, Rico Melquiades e MC Kauan.