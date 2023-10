João Guilherme pede namorada e Maísa Silva responde

A atriz Maísa Silva, que no momento está gravando a terceira temporada da série "De Volta aos Quinze" (Netflix) com o amigo, reagiu à publicação: "A gente está no trabalho, dá um 10".

Vários internautas também responderam ao pedido de João. "João Guilherme, eu tô aqui vida! Me escolhe!", escreveu uma fã. "Baixa o Tinder", aconselhou um seguidor.

?¿? a gnt tá no trabalho da um 10 -- +a (@maisa) October 24, 2023