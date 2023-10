Gracyanne Barbosa joga bumbum no rosto de Belo: 'Não tenho culpa'

Gracyanne Barbosa, 40, brincou com Belo, 49, e jogou o bumbum em seu rosto enquanto estavam viajando. A musa fitness compartilhou a brincadeira nos stories do Instagram.

Em um vídeo, a famosa aparece jogando suas partes íntimas no rosto do cantor, seguindo as orientações de uma música que estavam ouvindo.

"Desce com a tcheca na ponta da pica", cantou a influenciadora.