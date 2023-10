Leão: Larissa foi apunhalada e está certa em não manter contato com os pais

Em entrevista concedida nesta semana à revista Glamour, Larissa Manoela, 22, contou que tem mantido 'zero contato' com sua família biológica. A ruptura aconteceu após a atriz descobrir que estava aparentemente sendo roubada pelos próprios pais, Silvana Taques e Gilberto Elias.

Leão Lobo, apresentador do Splash Show, considera compreensível a opção de Larissa pela ruptura familiar. "Acho pertinente, porque o que os pais fizeram [com ela] não foi atitude de pai e mãe. É coisa de empresário, e empresário safado! Acho que ela está certíssima."

Leão vê como pequena a chance de Larissa se reconciliar com Silvana e Gilberto. "Imagina o choque dessa menina com tudo isso que aconteceu na vida dela. Ainda bem que ela foi percebendo aos poucos, que as pessoas a foram alertando. É evidente que a gente torce para que um dia [todos] se entendam, mas acho difícil."