Youtuber teve que sair de casa aos 18 anos após assumir bissexualidade

Maria Venture, 23, revelou que foi convidada a sair de casa pela própria mãe, aos 18 anos, após assumir sua bissexualidade. A influenciadora e youtuber diz que foi um processo frustrante e solitário por causa das brigas que tinha com sua mãe.

"Quando me assumi passei por situações delicadas com a minha própria mãe. Já estava sendo tudo muito difícil dentro da minha mente e me sentir recusada pela minha mãe tornou tudo mais complicado ainda. Ela achava o cúmulo eu sempre ter namorado homens e, de repente, começar a me atrair por mulheres. Eu morava com ela e praticamente todos os dias discutíamos, até que em uma briga ela me convidou a me retirar de casa. No dia seguinte vim para São Paulo para morar sozinha e recomeçar minha vida", conta.

Apesar destes problemas, atualmente ela garante que em uma ótima relação com a mãe.