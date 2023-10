Bruno de Luca responderá por omissão de socorro a Kayky Brito na Justiça

O 9º Juizado Especial Criminal acolheu pedido do Ministério Público do Rio para que Bruno de Luca responda por omissão de socorro no acidente sofrido por Kayky Brito. O ator foi atropelado na Barra da Tijuca, na zona oeste carioca, no início do mês passado.

O delegado Ângelo Lages, responsável pelo inquérito policial que investigou o atropelamento, não havia indiciado De Luca. Ele aparece nas câmeras de segurança que flagraram o acidente em frente a um quiosque da praia, onde os dois bebiam juntos. De Luca leva as mãos à cabeça no momento do acidente, mas sai sem prestar socorro.

Segundo documento ao qual Splash teve acesso, o Ministério Público aponta Bruno De Luca como "o único que teria saído do local logo após o atropelamento, sem adotar qualquer providência para prestar socorro, nem mesmo saber que algum socorro ou solicitação havia sido feita".