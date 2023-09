Bruno de Luca não cometeu omissão de socorro, diz advogado

Bruno De Luca estava com Kayky Brito no momento em que o ator foi atropelado, no dia 2 de setembro. Imagens exibidas pelo Domingo Espetacular, da Record, mostraram as reações do apresentador ao presenciar o acidente do amigo. Brito foi atingido por um carro enquanto atravessava a orla da Barra da Tijuca, no Rio.

A reação de Bruno de Luca tem chamado atenção, pois em nenhum momento ele presta socorro ao ator. Segundo ele, apenas no dia seguinte percebeu que a vítima do atropelamento foi o amigo. Splash falou com especialistas para entender o que pode acontecer com o apresentador daqui para frente.

Ele pode ser preso por omissão de socorro?