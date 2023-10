Cineasta iraniano e esposa são mortos a facadas dentro de casa

Dariush Mehrjui, 83, um dos cineastas mais importantes do Irã, foi morto a facadas na noite do último sábado (14) com sua esposa em sua casa, perto de Teerã. A informação foi divulgada pela Autoridade Judiciária neste domingo (15).

"Durante a investigação preliminar descobrimos que Dariush Mehrjui e a sua esposa, Vahideh Mohammadifar, foram assassinados com múltiplas facadas no pescoço", disse o chefe da justiça da província de Alborz, Husein Fazeli-Harikandi, segundo a agência Mizan Online.

A esposa do cineasta havia alertado para ameaças recebidas e que sua casa havia sido roubada, segundo o jornal Etemad.