Michael Caine, o Alfred de Batman, anuncia aposentadoria aos 90 anos

Michael Caine, 90, ator vencedor de dois Oscars, anunciou que se aposentará. O artista fará o lançamento do seu derradeiro filme, "The Great Escaper", em outubro deste ano. A informação foi confirmada pelo artista em entrevista ao BBC's Today. Ele diz ter decidido encerrar sua carreira de sete décadas "no auge".

Estive em um filme em que interpretei o papel principal e recebi críticas incríveis. O que posso fazer para superar isso? Os únicos papéis que posso conseguir agora são homens de 90 anos. Ou talvez 85. Eles não serão os protagonistas. Você não tem protagonistas aos 90 anos, você terá meninos e meninas bonitos. Então pensei: 'é melhor sair no auge'.

Michael Caine

Em entrevista concedida em setembro, o ator já tinha tido que estava "praticamente aposentado". Caine ganhou o Oscar pelas atuações em "Regras da Vida" e "Hannah e Suas Irmãs".