Aos 88 anos, Renato Aragão sobe no Cristo Redentor com a filha Livian

Um dos momentos mais marcantes do Criança Esperança aconteceu em 1991, quando Renato beijou uma das mãos do Cristo Redentor, que tem 30 metros de altura. "Aquilo lá foi uma loucura. Meu único medo era que Ele fechasse os braços para me aplaudir quando eu chegasse lá em cima", brinca.

O monumento ao Cristo Redentor completa, nesta quinta-feira (12), dia de Nossa Senhora Aparecida, os 92 anos do Santuário.

92 anos do Cristo Redentor

A comemoração do aniversário de 92 anos do monumento começou às 7h30 com a apresentação da Banda Marcial Frei Aniceto, da cidade de Petrópolis, região serrana do Rio. Em seguida, às 8h, o arcebispo do Rio de Janeiro, cardeal Orani João Tempesta, presidiu a santa missa em ação de graças pelo aniversário do Cristo Redentor, com a participação do Coro da Princesa, coral oficial do Cristo Redentor, sob a regência do maestro Leonardo Randolfo.

Às 9h, foi lançado o Departamento de Musicais da Escola de Música Cristo Redentor, que será coordenado pelo diretor Claudio Botelho. O Grupo Dó Ré Mi apresentará um número especial, com a presença de artistas convidados.

Uma música - Parabéns - foi cantada em homenagem ao Cristo Redentor, iniciativa da Sociedade Amigos da Rua da Carioca e Adjacências (Sarca), seguida de distribuição de um bolo comemorativo aos visitantes.