Sophia Abrahão diz que 'Rebelde Brasil' é um 'vespeiro': 'Não dá pra mexer'

Em 2011, Sophia Abrahão protagonizou Rebelde (RecordTV), adaptação da novela mexicana Rebelde Way, ao lado de Mel Fronckowiak, Micael Borges, Lua Blanco, Chay Suede e Arthur Aguiar. Durante participação do Otalab, programa do Canal UOL, comandado por Otaviano Costa, ela relembrou episódio que afirmou ter sido bloqueada pelos atores ao ser questionada sobre grupo do WhatsApp de retorno da banda.

"Rebelde é um vespeiro que não pode mexer. Falou a palavra, todo mundo surge, sai do twitter e enlouquece. Eu não fui bloqueada. Tá tudo certo."

Sophia ainda revelou que tem um grupo, mas sem os atores. "Não tem grupo. Esse grupo não existe, mas se existisse eu não seria um nominho bloqueado no grupo. Eu tenho um grupo de Rebelde, sem os rebeldes. Tem só a Lua Blanco e o pessoal que participou da direção".