Sophia Abrahão não tem medo do cancelamento: 'Sem falas tão problemáticas'

Sophia Abrahão está na mídia desde 2009 e diz que não tem medo do cancelamento. Durante participação do Otalab, programa do Canal UOL, comandado por Otaviano Costa, ela contou que acredita não ter falas tão problemáticas a esse ponto.

"A gente tem muitos medos. A gente tem uma época de cancelamneto tremenda e terrível que acontece. Eu falei que eu era ruim, mas eu sou uma pessoa razoavelmente boa então eu acho que não tenho falas tão problemáticas pra ficar com medo e me prender."

Sophia confessa ida a shopping para tentar ser reconhecida