Rebeca Abravanel e Pato esperam o primeiro filho; como eles se conheceram?

"O batismo é quando nascemos para uma vida nova em Cristo, quando as portas do céu se abre para nós. Ele que nos leva para a salvação, seguindo a vontade de Deus em nossas vidas. A Deus confio minha vida e a ele me entrego através da abençoada celebração do batismo. Quero por um 'ponto final' na minha vida velha e começar tudo de novo. Quero, com Cristo, ressurgir para uma vida nova. Eu acolho essa vida nova, Senhor. Amém", contou Pato.

De volta ao Brasil após rescindir com o Tianjin Tianhai (China) e assinar com o São Paulo, Alexandre Pato e Rebeca Abravanel decidiram subir ao altar em junho de 2019. Eles fizeram uma festa intimista apenas para amigos e familiares para celebrarem a união.

"Tô envergonhado"

Mesmo após o casamento, Rebeca e Pato seguiram a linha da vida discreta. Em 2021, a filha 05 de Silvio Santos até "quebrou" o protocolo ao falar dos podres do marido no Programa Silvio Santos (SBT). No quadro "Quatro segundos", Rebeca Abravanel deixou o jogador envergonhado ao falar de suas manias de soltar pum e não lavar o cabelo com frequência.