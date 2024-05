'Fechos' e poucas palavras: o dia em que Madonna arrasou Marília Gabriela

Na abertura do programa, "De Frente com Gabi", que foi ao ar pelo SBT, ela contou alguns bastidores: meses de negociação com a gravadora (muito gentis, ela frisou) e com a equipe da cantora. Também lembrou que era a primeira exclusiva para uma jornalista na TV brasileira.

Foram 30 minutos, cronometrados. Madonna é muito rápida em tudo o que faz. Chegou, sentou e gravou.

Marília Gabriela

Logo na primeira pergunta —sobre a inclusão do nome Veronica à sua identidade—, a conversa travou. Madonna questionou, como quem não entendeu a abordagem. A partir dali, o que era para ser um bate papo se torna um emaranhado de perguntas sem que a conversa flua naturalmente, e a edição acaba tendo de fazer diversos cortes secos, reforçando o climão instaurado.

Em menos de dez minutos, é possível perceber Gabi desconfortável por não receber as respostas que gostaria, e Madonna demonstrando impaciência, por não compreender o que querem saber dela. Isso fica bem claro no trecho em que Gabi pergunta: "Sempre que recebe esse raio de luz [mencionando a inspiração que a cantora disse ter por estar sobrevivendo à indústria do entretenimento], você transforma seu som e se aproxima do outro lado da Terra. É isso mesmo? O Oriente fica mais com o espírito e o Ocidente se realiza na matéria?" Madonna devolve: "Qual é mesmo a pergunta?".

Em mais um momento constrangedor, a entrevistadora pediu que a artista cantasse um mantra. Madonna desconversa, tenta dar uma "aula" sobre o que é um mantra e não canta.

O ápice vem no momento em que Marília tenta entender qual o melhor formato de shows para a cantora. "Tem muito dinheiro, produção, promoção e público em espetáculos de megaestrelas como você. Você seria capaz de um pocket show ou o megaestrelato é uma estrada sem volta?". Madonna responde apenas: "Sim e não". Gabi, então, rebate com um sorriso e uma súplica: