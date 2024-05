Beijo em Britney, briga com o Vaticano e etarismo: as polêmicas de Madonna

Relacionamento abusivo

A cantora viveu um casamento turbulento com Sean Penn, seu primeiro marido, com rumores de agressão. Penn atirou em helicópteros que tentavam filmar a cerimônia de casamento. Também chegou à mídia o rumor de que ele teria deixado a cantora amarrada em casa antes de sair para beber com os amigos. Madonna negou esse boato em 2015.

Polêmicas à parte, sua atração por Penn é reconhecida como o motor criativo do álbum "True Blue". Cinco canções do disco frequentaram o topo das paradas: "True Blue", "Live to Tell", "Papa Don't Preach", "La Isla Bonita" e "Open Your Heart".

Voyeurismo

Em 1992, Madonna começou sua era mais sexual com o lançamento do álbum "Erotica" e do livro de mesa "Sex", com imagens explícitas de fantasias voyeurísticas da cantora. A obra mostra Madonna nua, se masturbando e praticando atos sexuais com homens e mulheres.

A cantora também quase foi presa na passagem da turnê "Blonde Ambition" pelo Canadá, quando simulou o ato de masturbação no palco. No Brasil, em 1993, sua passagem lotou estádio e passou sem grandes polêmicas. Em Porto Rico, porém, Madonna esfregou a bandeira do país entre as pernas, causando rebuliço.