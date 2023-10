Dublador de 'Os Simpsons' e 'Todo Mundo Odeia o Chris' morre aos 76 anos

O dublador Reinaldo Pimenta, conhecido por dar voz a Kent Brockman de "Os Simpsons" e Golpe Baixo em "Todo Mundo Odeia o Chris", morreu hoje (5) aos 76 anos.

A informação foi compartilhada no Instagram pelos colegas de dublagem Hélio Ribeiro e Márcio Simões.

"É com imensa tristeza que venho comunicar o falecimento do nosso querido Reinaldo Pimenta. Um profissional da melhor qualidade, e dono de uma inteligência e de um senso de humor raros nos dias de hoje. Descanse em paz meu amigo. Você era iluminado e vai fazer muita falta. Deus te proteja! Um grande abraço e muito obrigado por tudo que nos ensinou com toda a sua sabedoria. Você era o nosso Google humano. Um beijo", escreveu Hélio Ribeiro.