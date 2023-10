Frustrada, empresa diz que foi enganada e cobra R$ 30 mi de Gusttavo Lima

O cantor Gusttavo Lima foi processado por uma plataforma que cobra R$ 30 milhões por entender que o artista não cumpriu cláusulas em um contrato de engajamento nas redes sociais.

A plataforma Strings foi à Justiça de São Paulo por um contrato de dezembro de 2022 fechado com o sertanejo.

A finalidade era a emissão de tokens vinculados à imagem, voz e marca do artista, que teria se comprometido a participar do engajamento necessário para crescer a plataforma e participar de eventos exclusivos com usuários, disponibilizar ingressos para shows, entre outras coisas.