Mulher de Bruce Willis confessa que 'surtou' ao pesquisar doença de ator

Emma Heming, mulher de Bruce Willis, confessou que 'surtou' ao pesquisar na internet os sintomas de demência frontotemporal, doença em que foi diagnosticado em 2022.

Heming relembrou o caso no episódio de domingo de sua série "Make Time To Connect" no YouTube.

"Eu não sabia para onde ir, o que procurar, pesquisava as coisas e estava me assustando, disse aos inscritos.