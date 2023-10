Simony mostra como cabelo ficou após luta contra câncer: 'Comemorar'

Simony, 46, compartilhou com os fãs como o cabelo ficou após a luta contra um câncer de intestino. No Instagram, a cantora exibiu o processo para colocação de um aplique.

No vídeo, ela mostra os cabelos crescendo e alguns fios já chegam na nuca. Em seguida, ela aparece com o novo aplique, de tonalidade loira, com a raiz mais escura, e de comprimento médio, . Na legenda, a artista comemorou.

"Cheguei até aqui. Não existe nada mais incrível que a fé. E o show vai comemorar", escreveu.