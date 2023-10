Daiana Garbin diz que Lua teve queda de cabelo em tratamento contra câncer

Daiana Garbin disse que sua filha, Lua, do casamento com Tiago Leifert, teve um pouco de queda de cabelo em decorrência do tratamento contra câncer nos olhos.

A jornalista abordou o assunto no podcast Flow News. Garbin explicou quais são os efeitos colaterais decorrentes da quimioterapia para tratar a doença e citou, entre outros, enjoo, palidez e perda dos fios capilares.

"A quimioterapia intra-arterial tem um pouco menos de efeitos colaterais do que a quimioterapia normal, mas ela tem sim [efeitos]. A criança às vezes vomita, fica com enjoo, perde o paladar. A gente percebia na Lua, no dia seguinte[ela] fica um pouco mais abatida, não quer se alimentar, só quer tomar mamadeira", iniciou.