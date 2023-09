Gio Ewbank posta sobre 'briga' com Fê Paes Leme, e Gagliasso toma atitude

Inclusive, ela obrigou Gagliasso a "desconvidar" a amiga do casamento deles — ela seria uma das madrinhas do ator. Magoada, Paes Leme decidiu não comparecer à cerimônia.

Na época, provocações aconteciam de ambos os lados. Fernanda chegou até a ficar com o irmão de Ewbank, Gian Luca, apenas para irritá-la.

A dupla se resolveu quando Gio convidou Paes Leme para ser madrinha de Bless. "Foi como me chamar para entrar de vez para a família dela, sabe? Com o Quem pode, pod, a nossa relação se tornou ainda maior. Hoje, independentemente do Bruno, Giovanna é uma das minhas grandes amigas", contou Fernanda no podcast.