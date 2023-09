Antonio Fagundes revela que autor sugeriu que ele fizesse plástica no rosto

Antonio Fagundes, 74, grande galã das novelas brasileiras, revelou que Gilberto Braga, autor de clássicos como "Vale Tudo", "A Escrava Isaura" e "Celebridade", falecido em 2021, sugeriu que ele fizesse uma plástica no rosto.

O escritor falou que o ator deveria tirar a bolsa debaixo dos olhos. " Me lembro de brincar com o querido e saudoso Gilberto. Ele falava assim: 'Fagundes, você precisa fazer uma plástica para tirar essa bolsa debaixo dos olhos. Isso te envelhece.' E eu respondi que eu sempre tive essa bolsa. (Ele) Só tinha notado agora por causa dos meus cabelos brancos. Aí está notando essa minha característica. E onde impede de eu fazer um personagem simpático, charmoso e sensual?", contou em entrevista ao pesquisador Valmir Moratelli para o livro "A Invenção da Velhice Masculina", que será lançado na terça (26).

Fagundes também critica a falta de personagens mais velhos na dramaturgia brasileira. "Enfim, Gilberto tinha quase a mesma idade que eu e não conseguia escrever para personagens com a mesma idade que a dele. Isso, aliás, é um problema da nossa dramaturgia, que vai na contramão do envelhecimento do país", reclamou ele.