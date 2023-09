Trairagem, racismo, palavrões: Globo coleciona polêmicas com áudios vazados

"O fã-clube da Key tá me macetando. Mas ela é escrot* e ela tem que aceitar. E essas pessoas que são fãs dela são escrotas também, e é isso aí. Ela é muito escrota, cara. Não desce do salto. Se ela chega pra mim me chamando de 'garota'...", disse a apresentadora.

"Teve gente falando assim: 'Ah, é por causa da idade, porque ela é novinha'. Eu tenho a mesma idade que ela. Isso é questão de ter noção, ela não tem noção. Pra mim, ela é uma adolescente de 15 anos", continuou, antes de ter o áudio cortado.

Posteriormente, ela pediu desculpas. "Galera, hoje mais cedo, depois de participar do 'BBB tá On', por uma falha técnica na operação, vazou um comentário inapropriado feito por mim em relação a uma das participantes do programa, a Key Alves".

GloboNews

Raquel Porto Alegre solta palavrão e áudio vaza ao vivo Imagem: Reprodução/Globo

Em abril de 2023, a repórter Raquel Porto Alegre, sem saber que seu áudio estava saindo para todo o país, soltou um palavrão ao vivo no Conexão GloboNews, enquanto a apresentadora Leilane Neubarth falava.