Magal se emociona após susto nos palcos: 'Possibilidade de parar de cantar'

Sidney Magal, 73, revelou detalhes de quando passou mal nos palcos. Ao Domingo Espetacular (Record) de hoje (24), também comentou sobre a possibilidade de se aposentar e seus planos.

AVC devido a pico de pressão nos palcos: "Senti uma tontura em uma certa música, ainda bem que não era a música 'Me Chama que Eu Vou', porque vai que o homem lá [Deus] interpreta como um aviso (...). Estava 21 por 13 [pressão], era uma coisa que nunca tive na vida. Senti uma tontura estranha, que vi tudo rodando, e quando fui dançar, as pernas não estavam respondendo."

Coágulo no cérebro e internação na UTI: "Estava com um pequeno coágulo no cérebro, um sangramento não muito grande, não muito forte, mas tinha causado tudo isso por causa do meu pico de pressão. Estava esquecendo que eu já tinha 73 anos, então entrava no palco com a mesma garra, a mesma vontade, saía do palco e comia e bebia com a mesma vontade. Fazia tudo como se tivesse 30 e poucos anos. E, de repente, papai do céu disse: 'Abaixa a bola um pouquinho e segue em frente, que eu vou te dar mais um tempo'."