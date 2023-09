Esposa de Bruce Willis revela que doença do ator 'não tem cura'

Emma Heming Willis, 45, admitiu que a doença de Bruce Willis, 68, não tem cura, nem tratamento específico. Em um vídeo no Instagram, esclareceu algumas dúvidas sobre a demência frontotemporal.

"FTD é a abreviação de demência ou degeneração frontotemporal. Ela afeta os lobos frontal e temporal do cérebro. Hoje, não há cura ou tratamento único para esta doença", pontuou na publicação.

Além disso, a esposa do artista afirmou que está espalhando várias informações sobre a doença para que outros que sofrem com ela, ou conhecem alguém que sofra, não se sintam sozinhos no processo.