Após ser acusado de abuso, Russell Brand alega censura de plataformas

A denúncia foi feita a partir da investigação conjunta dos jornais The Sunday Times e The Times, e do programa Dispatches, do Channel 4.

Estupro. Uma das mulheres disse que foi estuprada por Russell Brand em Los Angeles. Nas investigações, encontraram a seguinte mensagem para o artista: "Quando uma mulher diz não, é não". Ele teria pedido desculpa depois.

Abuso. Outra mulher alega que foi abusada por ele quando tinha 16 anos, e ele, 31. Segundo ela, ele forçava atos sexuais e ela tentava impedir.

Ameaças. Uma terceira mulher afirma que o famoso a ameaçou caso contasse para alguém sobre os abusos.

Abusivo. Por fim, a quarta mulher indica que foi violentada sexualmente por Brand e que ele era abusivo física e emocionalmente.

Russell Brand negou: "Essas alegações são do tempo em que eu estava trabalhando na grande mídia, quando estava nos jornais o tempo todo, quando eu estava em filmes, como escrevi extensivamente em meus livros, eu era muito promíscuo. Mas meus relacionamentos eram consensuais. Eu era transparente quanto a eles e estou sendo transparente agora."