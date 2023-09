Marido controlador, fim no Brasil: o casamento relâmpago de Russell e Katy

Minutos antes de entrar no palco, a cantora continua chorando, mas decide se apresentar mesmo assim. Nas cenas exibidas, ela se emociona no palco com o carinho do público brasileiro.

Katy Perry apareceu aos prantos por término com Russell Brand antes de show no Brasil Imagem: Reprodução/Paramount Pictures

Divórcio conturbado

Meses depois, ela afirmou que Brand pediu o divórcio por mensagem de texto. "Vamos dizer que ele não falou mais comigo desde que me enviou uma mensagem de texto dizendo que estava pedindo o divórcio em 31 de dezembro de 2011", afirmou em entrevista para Vogue em 2013.

Katy também disse que Brand era "controlador". "Ele não gostava do clima de eu ser a chefe na turnê. Isso era doloroso, era uma situação muito controladora, o que era perturbador. Eu senti muita responsabilidade pelo fim do casamento, mas depois eu descobri a verdade, que eu não posso revelar porque mantenho trancada no meu cofre para um dia em que talvez precise."

Em 2015, Brand disse que a fama causou problemas no casamento. "Oh, meu Deus. Eu estava vivendo essa vida que eu detestava: enfadonha, vazia, de celebridade". No entanto, ele disse que ainda sentia uma "afeição" por Katy.