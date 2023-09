Russell Brand, ex de Katy Perry, é acusado de estupro e abuso sexual

O ator e comediante Russell Brand, 48, foi acusado de estupro, abuso sexual e emocional, que teriam sido cometidos durante sete anos no auge de sua carreira.

Quatro mulheres revelaram que teriam sido abusadas sexualmente por Brand num período entre 2006 e 2013, quando ele era apresentador no canal BBC e atou em filmes como "Um Faz de Conta Que Acontece" (2008), "O Pior Trabalho do Mundo" (2010), "Arthur, o Milionário Irresistível" (2011) e "Rock of Ages" (2012). A denúncia partiu de uma investigação conjunta dos jornais The Sunday Times e The Times, junto ao programa investigativo Dispatches, do Channel 4.

Uma das mulheres conta que foi estuprada por Brand em Los Angeles. Ela diz que fez uma denúncia, e investigações encontraram mensagens de texto trocadas entre ela e o comediante. Ela teria escrito para ele que: "Quando uma mulher diz NÃO, é não", ao que ele teria respondido com um pedido de desculpas.