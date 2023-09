Maíra Cardi abre intimidade com marido: 'Nós casamos antes de se tocar'

No papo com Eliana, Maíra Cardi listou as fases de sua vida em que crê ter vivido um "milagre" e revelou uma experiência marcante de quando decidiu aceitar Jesus.

"Sempre aconteceram milagres na minha vida que eu não dava conta que era Deus. Eu tive meningite quando nasci e sou um milagre, aos setes anos tive hepatite, depois tive um problema sério de respiração e fui parar na UTI. Eu tive alguns pontos na minha vida, aos 20 e poucos anos, eu tive um câncer de tireoide, que fez eu trabalhar com o que eu trabalho. Hoje, eu trabalho pela minha saúde e não pelo físico. Três anos depois, eu perdi meu pai com câncer e decidi abrir minha empresa de saúde, hoje, no meu propósito, eu vejo quanto sempre teve Deus. Eu tive uma depressão pós-parto violenta e eu comecei a ser ingrata com a minha vida, eu tinha tudo, eu tinha casa dos sonhos, filhos, a carinha, o corpinho, a fama, o dinheiro e me sentia vazia por dentro, e eu sabia que estava ingrata, mas eu não tinha coragem de morrer, de fazer alguma coisa, mas desejava amanhecer morta de tão triste. Depressão violenta", detalhou.

Depois de dois anos assim, eu tive uma experiência com Deus, que eu quase perdi minha vida durante uma noite, foi uma guerra espiritual durante umas 15 horas. Foi assim: eu estava em um hotel com três amigas, uma delas era evangélica, eu achei que estava tendo uma crise de ansiedade, crise de pânico, eu não tinha pulso, eu fiquei cinza, comecei a passar mal e desmaiei. Minha amiga falou: 'vamos orar?'. Ela sentiu que tinha alguma coisa e ela falou: 'você aceita Jesus?'. Eu aceitei, porque eu achei que estava morrendo mesmo, então, eu estava aceitando qualquer negócio, porque eu não acreditava. Quando eu mexi a cabeça expressando que eu aceitava, todas as luzes estouraram do lugar. Foi algo físico. Inexplicável", pontua a empresária.

Maíra Cardi

Diante do contato com a espiritualidade, Maíra Cardi se casou com Thiago Nigro sem ter vivido uma experiência sexual.

"Mudou tudo em mim. Por dentro, por fora, como eu pensava, mudei de opinião, vejo o mundo com mais gratidão, eu voltei aos meus filhos muito mais apaixonada, muito mais grata. E quando eu comecei a me relacionar com o Thiago, a gente decidiu se casar antes de se tocar, foi uma decisão, a gente perguntou para Deus se era isso mesmo, o que Ele queria. Eu vivi a experiência no hotel antes de conhecer o Thiago, mas ele começou a acreditar em Deus na mesma época que eu", finalizou.