Bruna Marquezine mostra tatuagem feita com Neymar Jr.

Bruna Marquezine, 28, relembrou a tatuagem que fez com Neymar, 31. A atriz e o jogador de futebol brasileiro namoraram entre 2012 e 2018, entre idas e vindas.

Em um vídeo gravado para a revista Glamour dos Estados Unidos, Marquezine mostrou as 21 tatuagens que tem espalhadas pelo corpo. Na época, além de usarem alianças de compromisso, o ex-casal tatuou um coração nos dedos, ela no anelar, e ele, no mindinho.

"Minha primeira", disse Bruna.