Orochi dorme em barraca no RS e exibe doações e motos aquáticas para ajuda

Orochi, 25, mostrou que dormiu em barraca ao chegar no Rio Grande do Sul e celebrou a chegada das suas doações de água e motos aquáticas para resgate de vítimas das enchentes provocadas pelas fortes chuvas.

O que aconteceu

Nos stories do Instagram, o rapper mostrou o local onde dormiu. O rapper contou que chegou no estado gaúcho com a sua contribuição. "Cheguei no Sul sem nenhuma burocracia até o momento e nenhum bloqueio para chegar com os mantimentos. Agora a missão é descarregar tudo e amanhã partir para os abrigos abastecer o máximo possível".

Depois, o cantor contou que levou suas moto aquáticas para resgatar vítimas no RS. "Trouxeram meus brinquedos. Mandei vir meus dois jet-ski para ajudar no resgate".