Atriz pornô afirma que assinou acordo de sigilo em encontro com político

Elisa Sanches, 42, famosa atriz de conteúdo adulto, compartilhou detalhes sobre seu envolvimento com um político do Rio de Janeiro.

Ela conta que a assinatura de termos de confidencialidade é algo frequente no mundo das celebridades e entretenimento adulto. "Acontece muito mais do que as pessoas pensam", afirmou.

Sanches completa dizendo que pessoas públicas procuram serviços e encontros com discrição. "Os políticos e figuras públicas muitas vezes buscam encontros discretos com pessoas do entretenimento adulto, e é comum que exijam termos de confidencialidade para proteger suas imagens públicas", contou.