Ex de Vini Jr, Maju Mazalli está em Madri e posa com amigos do jogador

Maju Mazalli, 28, passou os últimos dias em Madri.

O que aconteceu

A ex de Vini Jr. foi vista com amigos do jogador. Maju, que namorou Vini Jr entre 2019 e 2021, estava presente nas comemorações do aniversário do empresário Carlinhos, amigo de Vini. Eles foram a um parque de diversões e um restaurante.

Maju seria presença confirmada na final da Liga dos Campeões. Segundo o jornal Extra, a ex-"De Férias com o Ex" estará em Londres no sábado (1) para acompanhar a partida entre Real Madrid e o Borussia Dortmund.