5 atrizes pornô que você nem fazia ideia que estão aposentadas do mundo +18

Gina Valentina tem mais de 1 bilhão de visualizações em vídeos de contéudo adulto Imagem: Reprodução/Instagram

Jenna Jameson

Considerada uma das lendas do pornô, Jena Jameson já esteve no topo das atrizes da indústria mais ricas do mundo após atuar em produções entre os anos 1993 e 2005.

Jenna apareceu em muitos programas de televisão, filmes e rádios e aproveitou a fama no mundo pornô enche-lá de dinheiro com o projeto ClubJenna.com.

A artista teve uma receita estimada de US$ 5 a US$ 15 milhões a cada ano, mas decidiu vender a empresa em 2006 para a Playboy por US$ 25 milhões. Hoje, ela vive um "novo começo" após perder o movimento das pernas por doença desconhecida e lucra com o OnlyFans.