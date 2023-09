Após acusação de transfobia, Emma Roberts se desculpa com Angelica Ross

Até o momento, Emma Roberts não se manifestou publicamente sobre o assunto. A atriz estreia hoje uma nova temporada da série "American Horror Story", com Kim Kardashian como coprotagonista.

Entenda o caso

Angelica Ross contou em uma live que Emma Roberts fez um comentário transfóbico em uma gravação em 2019.

As duas estariam juntas no set quando um membro da produção falou "ok, meninas, vamos voltar ao trabalho". Emma Roberts, então, teria completado: "Você não quer dizer menina?", sugerindo que Angelica não é mulher.

Angelica afirmou que, na hora, não falou nada por medo: "Ela foi embora e meu sangue ficou fervendo. Eu fiquei tipo... Se eu disser algo, vão dizer que o problema sou eu. Eu sei disso porque outra pessoa falou sobre as coisas que ela estava fazendo e sofreu as consequências."

Ela também fez acusações contra uma pessoa da produção. Ross diz que um dos membros da produção ia às filmagens vestindo camisetas com frases racistas. As roupas tinham slogans como "construam esse muro" (em referência à parede que Donald Trump prometeu construir na fronteira dos Estados Unidos com o México) e "América em primeiro lugar".