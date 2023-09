Emma Roberts é acusada de transfobia por atriz de 'American Horror Story'

Segundo a atriz, um dos membros da produção também ia às filmagens vestindo camisetas com frases racistas. As roupas tinham slogans como "construam esse muro" (em referência à parede que Donald Trump prometeu construir na fronteira dos Estados Unidos com o México) e "América em primeiro lugar".

Angelica conta, ainda, que teve sua carreira prejudicada pelo diretor Ryan Murphy. Ele prometeu que faria uma temporada de "American Horror Story" com um elenco de mulheres negras, e chegou a perguntar a Angelica quem deveria fazer parte do elenco com ela. Durante essas negociações, ela foi chamada para fazer filmes da Marvel, mas decidiu esperar uma resposta do diretor sobre a série — que acabou nunca saindo do papel.