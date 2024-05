Esposa de Radamés ameaçada após ele divulgar caso com Viviane Araújo

A judoca Caroline Furlan usou as redes sociais para dizer que está sendo alvo de acusações e ameaças.

O que aconteceu

As ameaças e acusações contra Caroline começaram após o marido Radamés revelar que teve um caso com Viviane Araújo enquanto ela era casada com Belo.

A relação entre Radamés e Viviane durou dois anos e ocorreu antes da rainha de bateria se separar do cantor. Após a separação, Radamés e Viviane assumiram publicamente o relacionamento.