Dentista dos famosos morre aos 35 anos após bater cabeça na piscina de casa

Rafa foi um ótimo irmão, filho, sobrinho, neto, tio, primo e amigo! Era uma pessoa de sorriso fácil, que ajuda a todos ao seu redor, estudantes, familiares e amigos. Seu sonho era superar suas próprias marcas e ser reconhecido mundialmente pelo seus feitos profissionais! E você conseguiu, Rafa! Mudou a odontologia para sempre e mudou a vida de todos aos seu redor! Obrigada por tudo, obrigada por tanto!

Pedimos respeito a todos pelo Luto da família e pela história do nosso querido Rafa e mais conhecido como Dr. Rafael Puglisi! Continue sorrindo no céu, sabemos que você esta cuidando de todos nós como sempre cuidou em vida! Ganhamos um anjo em nossas vidas e o céu ganhou mais uma estrela! Nossa senhora te cubra com o manto sagrado! São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio.

Famosos lamentam

Com mais de 4,4 milhões de seguidores no Instagram, Rafael fez amizades e tratou de diversos famosos, que lamentaram a morte dele.